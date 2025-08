Quasi un milione di fedeli ha raggiunto Tor Vergata, a Roma, in occasione del Giubileo dei Giovani. C’è grande attesa per questa sera quando Papa Leone XIV salirà sul palco per la veglia di preghiera. La questura della Capitale ha messo in campo tutte le forze necessarie per garantire che l’evento si svolga in piena sicurezza. Sono centinaia le telecamere della polizia che monitorano continuamente l’area giubilare.