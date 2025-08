Giubileo dei Giovani, il cordoglio di Gualtieri per la 18enne morta mentre era in viaggio verso Roma

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha espresso cordoglio per la giovane ragazza egiziana Pascale Rafic deceduta nella notte mentre si recava nella Capitale per il Giubileo. “C’è stata, purtroppo, questa tragica scomparsa. Esprimo il mio cordoglio e la mia partecipazione per la morte di questa ragazza, che ha avuto un malore. Le circostanze non sono ancora del tutto chiare, ma sembrerebbe legato a un infarto. È salita su un pullman, poi si è sentita male”. Riguardo alla gestione del Giubileo Gualtieri si è detto tranquillo: “Abbiamo appena completato una verifica su tutti i profili – sanitario, logistico, trasporti, sicurezza – e i feedback dagli operatori di ciascun settore sono positivi: tutto sta andando bene. Detto questo, la giornata è lunga e dobbiamo restare concentrati. I bilanci si faranno alla fine”.