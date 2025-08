Giubileo dei Giovani, il Questore di Roma: "Siamo al massimo dispiegamento di forze, nessuna sorpresa"

Il Questore di Roma, Roberto Massucci, ha espresso la sua soddisfazione per la gestione del Giubileo dei Giovani. “Oggi siamo al quarto giorno di operazione e ovviamente ormai siamo nel massimo del dispiegamento degli oltre 4mila operatori delle forze dell’ordine. Tantissima gente, tanta partecipazione, registro fino ad ora che tutte le previsioni degli eventi sono state ritoccate al rialzo, anche qui oggi a Circo Massimo. L’organizzazione a Tor Vergata è di altissimo livello – prosegue – ed è pronta ad assorbire tutti i numeri possibili. Onestamente non c’è stata nessuna sorpresa né in negativo né in positivo, forse l’unica sorpresa è l’ondata di felicità che questi ragazzi hanno portato in città e i romani invece sono stati una conferma perché ci hanno dimostrato in altri eventi ben più grandi di saper affrontare le criticità”