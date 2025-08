Giubileo 2025, Miozzo su piano accoglienza: “Tutto sta andando bene, il sistema Italia funziona sempre”

“Il sistema Italia funziona sempre”. E’ raggiante Agostino Miozzo, Coordinatore per l’assistenza del Commissario di Governo del Giubileo 2025. La giornata penitenziale, prevista all’interno delle celebrazioni del Giubileo dei Giovani al Circo Massimo si sta svolgendo senza problemi, il sistema di accoglienza previsto dalla Prefettura, dal governo e dalla protezione civile sta funzionando e le migliaia di ragazzi e ragazze confluiti a Circo Massimo non possono far altro che ammirare la splendida cornice offerta dalle Terme di Caracalla. “Nel complesso – spiega Miozzo – siamo sulle 10mila unità tra protezione civile, sanità polizia, vigili del fuoco, forze dell’ordine, esercito quindi il classico sistema italiano quando vuole funzionare funzione e lo fa in maniera meravigliosa. Il nostro lavoro è controllare, vigilare vedere che tutto si svolga nella normalità e fino ad ora tutto sta funzionando perfettamente”.

Nel piano di sicurezza disegnato dalla prefettura è anche prevista la presenza di forze dell’ordine di altri paesi, “un modo per rassicurare i tanti ragazzi provenienti dall’estero”, spiega il Maggiore Roberto Martina, comandante della Compagnia di Roma centro. “Siamo impegnati nel sistema di sicurezza messo in campo dalla Prefettura, partecipiamo non solo dal punto di vista tecnico ma anche emotivo. Con noi ci sono anche poliziotti da altre nazioni europee, i ragazzi si sentono più sicuri e rappresentano anche un punto di riferimento”