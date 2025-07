Terremoto in Kamchatka, allerta tsunami nelle Hawaii: sirene di allarme

Uno dei terremoti più forti mai registrati al mondo ha colpito l’estremo oriente della Russia nelle prime ore di mercoledì, con una magnitudo di 8,8 che ha provocato un’allerta tsunami nella regione del Pacifico settentrionale. L’allarme è scattato anche alle Hawaii. Alcune zone della costa hanno iniziato a registrare un abbassamento del livello del mare con l’avvicinarsi delle onde dello tsunami alle isole.Uno tsunami provoca in genere un abbassamento insolito del livello dell’acqua oceanica lontano dalla costa prima dell’arrivo delle onde principali. Il sindaco di Honolulu Rick Blangiardi, durante una conferenza stampa, ha esortato i residenti a recarsi in zone più elevate. “Se vi trovate in una zona bassa, mettetevi al sicuro, recatevi in zone più elevate”, ha affermato.