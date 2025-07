Terremoto in Kamchatka: alle Hawaii code alle pompe di benzina dopo l’allerta tsunami

A Honolulu, capitale della Hawaii, lunghe code alle pompe di benzina con i residenti che temono per l’allerta tsunami diramata dalle autorità a seguito del terremoto di magnitudo 8.8 che ha colpito la Kamchataka in Russia. Gli abitanti sono diretti in aree più alte, come consigliato dalle autorità. Il governatore delle Hawaii Josh Green ha dichiarato che i dati provenienti dall’atollo di Midway, situato a metà strada tra il Giappone e le Hawaii, hanno misurato onde di tsunami con un’altezza massima di 1,8 metri.Ha aggiunto che le onde che colpiranno le Hawaii potrebbero essere più grandi o più piccole e che è troppo presto per stabilirne l’entità.