Il terremoto in Kamchatka sorprende una equipe medica intenta ad eseguire un intervento chirurgico in sala operatoria. Il video che mostra le immagini delle telecamere a circuito chiuso di un ospedale arriva dalla città di Petropavlovsk-Kamchatsky ed è stato diffuso dalle autorità locali. La voce che si sente in sottofondo afferma: “Il loro coagulatore sta tremando. Guardate.”