Papa: "Diplomazia sia via privilegiata per risolvere i conflitti"

Papa Leone XIV ha tenuto in Piazza San Pietro l’udienza generale del mercoledì. Il Pontefice ha effettuato un giro della piazza a bordo della papamobile, salutando i fedeli. “Oggi più che mai è indispensabile custodire lo spirito di Helsinki, perseverare nel dialogo, rafforzare la cooperazione e fare della diplomazia la via privilegiata per prevenire e risolvere i conflitti”, ha Prevost, ricordando che “il 1 agosto ricorrerà 50esimo della firma dell’atto finale di Helsinki” dove “animati dal desiderio di garantire la sicurezza nel contesto della Guerra Fredda, 35 paesi inaugurarono una nuova stagione geopolitica, favorendo un riavvicinamento tra Est e Ovest”. “Rinnovo il mio profondo dolore per il brutale attacco terroristico avvenuto a Komanda nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo dove oltre 40 cristiani sono stati uccisi in una veglia di preghiera e nelle proprie case”, ha affermato poi il Papa.