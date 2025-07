Giubileo Giovani 2025, oltre 2mila scout a Roma nella Chiesa di Santi Pietro e Paolo

Zaino in spalla, fazzoletto d’ordinanza al collo e sorriso stampato sul volto. E’ il ritratto degli oltre duemila scout che si sono ritrovati oggi presso la Chiesa di Santi Pietro e Paolo per uno dei tanti momenti di incontro per il Giubileo dei Giovani a Roma. “E’ una grande emozione – racconta un gruppo Agesci proveniente dalla Sicilia – non ci aspettavamo così tanta gente è stata una sorpresa incredibile”. Alla messa hanno partecipato anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri