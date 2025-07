Teatro San Carlo, De Luca: "Vergognoso che non sia ancora stato nominato soprintendente"

“È una vergogna che al Teatro San Carlo, dopo quattro mesi dal termine della responsabilità di Lissner, non ci sia ancora il sovrintendente”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia.

“Nella riunione di metà giugno il rappresentante della Regione Campania nel Consiglio di Indirizzo, il professore Realfonzo, ha sollecitato la convocazione del Consiglio di Indirizzo per la nomina del nuovo sovrintendente. Ad oggi – ha aggiunto De Luca – non c’è nessuna risposta. È una vergogna, oltre che uno scandalo. Da quattro mesi il Teatro San Carlo è abbandonato a se stesso e questo non è degno di una grande città e di una grande istituzione come il Teatro San Carlo. Quindi io sollecito quelli che devono convocare il Consiglio di Indirizzo e sollecito anche il Ministero dei beni culturali ad attivarsi. Va bene attivarsi sconvolti dal concerto del maestro Gergiev, capisco il turbamento che può determinare l’overture della Forza del destino di Tchaikovsky, ma stiamo qui a navigare nel nulla. Dunque, io chiedo che sia convocata in questa settimana la riunione decisiva del Consiglio d’Indirizzo per decidersi a nominare il nuovo sovrintendente del Teatro San Carlo, per la dignità di Napoli e per il futuro di questo grande teatro che sembra essere diventato una bottega privata, non una grande istituzione della cultura nazionale”.