Autobus si ribalta in Perù: 18 morti e 48 feriti

È di 18 morti e 48 feriti il bilancio dell’incidente che ha coinvolto un autobus in Perù. Si tratta di un pullman a due piani della compagnia ‘Expreso Molina Líder Internacional‘, che viaggiava dalla capitale Lima verso l’Amazzonia peruviana, e che si è ribaltato lungo un’autostrada nelle Ande precipitando lungo un pendio nel distretto di Palca, nella regione di Junín, per cause ancora oggetto di indagine. I video trasmessi dalla televisione locale mostravano l’autobus diviso in due, mentre vigili del fuoco e polizia cercavano di soccorrere i feriti.