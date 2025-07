Giubileo Giovani 2025, il prefetto di Roma: “Attenzione alta soprattutto sul deflusso”

“Non abbiamo nessuna segnalazione specifica inerente a rischi di attentati ma certo l’attenzione è molto alta. Per quanto rigaurda il deflusso come fase delicata è un discorso che accade sempre nelle attività di ordine pubblico perché alla fine dell’evento le tantissime persone che partecipano tendono ad andare via tutte insieme quindi ci vorrà una grande attenzione ma io confido molto nella serenità di questi ragazzi che spero non abbiamo tutta questa fretta di allontanarsi da questo luogo dove hanno conosciuto una esperienze bellissima”. Così Lamberto Giannini, Prefetto di Roma, a margine del piano tecnico sulla sicurezza a Tor Vergata in vista del Giubileo dei Giovani 2025.