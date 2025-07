Gaza, Trump: "Hamas non vuole un accordo, credo vogliano morire"

“Hamas non voleva davvero concludere un accordo” per la tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi, “penso che vogliano morire, ed è molto brutto”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conversazione con i giornalisti fuori dalla Casa Bianca, prima di partire per la Scozia, in merito al ritiro delle delegazioni di Usa e Israele dai negoziati di Doha per il cessate il fuoco. “Non dimenticate, siamo riusciti a liberare molti ostaggi, ora sono rimasti solo gli ultimi, e loro sanno cosa succederà quando verranno salvati tutti. Per questo non avevano davvero intenzione di concludere un accordo”, ha aggiunto Trump su Hamas. “Adesso dovranno combattere e bisognerà ripulire tutto, dovranno liberarsi di loro“, ha concluso.