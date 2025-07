Raid notturno su Odessa, in Ucraina. Una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite, come riferito dal presidente Volodymyr Zelensky. Le immagini del servizio di emergenza statale ucraino mostrano un edificio residenziale in fiamme e decine di persone in fase di evacuazione. Secondo Kiev, Mosca ha lanciato più di 30 droni e 30 missili.