Milano, scippa orologio da 300mila euro e scappa: le immagini del colpo

Ha strappato dal polso di un uomo un orologio da 300mila euro, per strada a Milano. Meno di 24 ore dopo la polizia di Stato ha fermato un cittadino belga di 28 anni, con numerosi alias e senza fissa dimora, ritenuto responsabile della rapina, consumata la sera del 15 luglio in viale Bligny. La vittima è un cittadino turco che dopo aver fatto shopping tra le vie del quadrilatero della moda, in compagnia della figlia, stava ritornando in albergo. La polizia ha diffuse le immagini dello scippo. Il giovane, di origine franco algerina, è stato fermato mercoledì sera all’interno di un negozio etnico da agenti che si sono finti clienti. Grazie alle telecamere di videosorveglianza i poliziotti avevano riconosciuto il giovane, già controllato nei giorni precedenti nelle vie dello shopping milanese.