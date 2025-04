L'assessore Antonini: "“l'olivicoltura delle Marche è in continuo fermento, di fatto l’olio rappresenta l’alimento cardine e il principale riferimento della dieta mediterranea£

L’assessore regionale al’agricoltura Andrea Maria Antonini ha partecipato al teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno alla presentazione nazionale della “Guida agli oli Extra-Vergini 2025” a cura di Slow Food Italia.

Slow Food Italia e la presentazione ad Ascoli

L’assessore, dopo aver ringraziato Slow Food Italia per la iniziativa e per il contributo importante a questo specifico segmento, ha evidenziato il Protocollo d’intesa siglato proprio con la Regione. Antonini poi ha sottolineato come “l’olivicoltura delle Marche è in continuo fermento, di fatto l’olio rappresenta l’alimento cardine e il principale riferimento della dieta mediterranea, oltre che uno dei prodotti simbolo della terra e della nostra cultura marchigiana da sempre sinonimo di benessere, salute e corretti stili di vita – ha sottolineato Antonini – La qualità degli oli marchigiani è, di certo, aumentata moltissimo negli ultimi anni, così come è cresciuta la professionalità degli operatori della filiera olivicola, grazie anche alle numerose proposte formative curate dall’AMAP e grazie alle tante occasioni di confronto organizzate dalla Regione Marche insieme ad associazioni olivicole marchigiane, Università e associazione di assaggiatori”.

Le legge delle Marche sull’oleo-turismo

L’assessore ha poi ricordato alla platea la valenza e la finalità di una specifica legge della Regione Marche sull’oleo-turismo che costituisce una leva fondamentale per coniugare la promozione culturale ed economico dei luoghi con la valorizzazione e le conoscenze delle eccellenze tipiche della terra come le produzioni dell’olio. “Le Marche – continua Antonini – vantano un settore produttivo olivicolo di rilievo e per questo l’oleo-turismo svolge un ruolo decisivo nel veicolare e ampliare notevolmente le caratteristiche dei nostri prodotti della terra, della cultura dei produttori e dei territori di origine”. L’assessore hai posto l’attenzione sull’impegno della Regione che ha aumentato le risorse economiche grazie ai Bandi del CSR a favore dell’impiantistica dell’olivo.

