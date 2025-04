L'Istituto tecnico agrario “Celso Ulpiani” di Ascoli Piceno il prestigioso premio nella categoria “Comunicazione e marketing”

Le Marche del vino conquistano con l’Istituto tecnico agrario “Celso Ulpiani” di Ascoli Piceno il prestigioso premio nella categoria “Comunicazione e marketing” alla nona edizione del Concorso enologico per gli istituti agrari indetto dal Masaf-Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), appuntamento di rilievo per le scuole al 57esimo Vinitaly, in corso fino a domani a Verona. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il sottosegretario all’Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra.

L’originalità del vino “Metamorfosi”

La giuria ha riconosciuto l’originalità del vino “Metamorfosi” e dell’etichetta creata dagli studenti dell’Ulpiani, che si ispira alle grafiche del celebre artista olandese Escher e ha sbaragliato la concorrenza di 27 istituti da 15 Regioni italiane. In totale l’edizione 2025 del Concorso enologico per gli istituti agrari ha visto competere 72 vini, di cui 28 bianchi, 36 rossi e 8 rosati, suddivisi in tranquilli, spumanti, passiti, a denominazione Igp, Doc, Docg, Vini Spumanti di Qualità.

Altri riconoscimenti sono andati per le produzioni enologiche all’istituto agrario Giuseppe Garibaldi di Macerata, all’istituto agrario Morea-Vivarelli di Fabriano (Ancona) e – di nuovo – al Celso Ulpiani di Ascoli Piceno (FOTO), premiati dal presidente Crea, Andrea Rocchi, e da Eleonora Iacovoni, direttore generale del Masaf. “Ancora una volta le scuole enologiche delle Marche confermano di essere fra gli istituti all’avanguardia nel panorama nazionale, grazie a studenti brillanti e a un corpo docente appassionato, competente e preparato”, commenta l’assessore all’Agricoltura delle Marche, Andrea Maria Antonini.

Domani allo stand Marche presentazione dei progetti delle scuole. Oggi alle 11:30 in Sala Raffaello (padiglione 7, Regione Marche, stand C9) c’è statoa l’incontro degli studenti di enologia degli Istituti Agrari marchigiani (Celso Ulpiani di Ascoli Piceno, Giuseppe Garibaldi di Macerata e Morea-Vivarelli di Fabriano), che presenteranno i loro progetti legati alla viticoltura e all’enologia.

Gli studenti dopo il diploma e le Marche

Le aspettative degli studenti post diploma. Da un sondaggio condotto dall’assessorato regionale all’Agricoltura fra gli studenti del sesto anno di specializzazione post diploma in Enologia delle Marche, è emersa la volontà di proseguire gli studi dopo il diploma (61% delle risposte). Particolarmente forte il legame dei giovani con il loro territorio di appartenenza, con quasi 8 studenti su 10 orientati a lavorare nelle Marche, una regione che conoscono e amano. Fra quanti, invece, hanno dichiarato la disponibilità a lavorare anche all’estero, vincono i vigneti e le cantine di Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa e Stati Uniti che sono destinazioni preferite rispetto all’Europa. I cambiamenti climatici sono visti dalla maggior parte dei ragazzi come la sfida principale per i prossimi anni, ma meccanizzazione avanzata, automazione e Intelligenza Artificiale sono viste come possibili soluzioni per favorire la resilienza. Il vino del futuro? Per gli studenti continuerà a rispondere alle richieste dei consumatori e sarà più leggero, fresco e fruttato, pur rimanendo sempre legato ai vitigni autoctoni come espressione genuina del territorio. Il dealcolato? Una opzione residuale, che non convince del tutto gli studenti.

