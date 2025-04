La cooperativa in provincia di Ascoli Piceno protagonista alla 57esima edizione della fiera a Verona

Sono le Cantine di Castignano (Consorzio Vini Piceni), società cooperativa agricola della provincia di Ascoli Piceno, i vincitori per le Marche dell’edizione 2025 del Premio Betti per i “Benemeriti della viticoltura italiana”. Il riconoscimento è stato consegnato oggi, giornata inaugurale della 57ª edizione di Vinitaly (in programma a Veronafiere fino a mercoledì 9 aprile), alla presenza dell’assessore all’Agricoltura della Regione Marche, Andrea Maria Antonini, e del direttore generale di Veronafiere, Adolfo Rebughini.

Cantine Castignano

Fondata nel 1960 e partita con 73 soci, oggi l’azienda agricola Cantine di Castignano – una delle tre più grandi cooperative della Regione Marche – dispone di circa 500 ettari vitati e altrettanti di soci conferitori per una produzione media annua di circa 450.000 bottiglie. Un terroir assolutamente unico, circoscritto dai Monti Sibillini ad ovest e dall’Adriatico ad est, conosciuto già all’epoca dei Templari nel XII secolo. “Le Cantine di Castignano coniugano alcuni degli aspetti più significativi della cultura enologica del territorio – dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Marche, Andrea Maria Antonini -: la vocazione dei viticoltori a collaborare, la spinta all’innovazione, il rispetto della biodiversità del territorio, l’interesse al biologico, che sono risposte concrete verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica”. “Per noi è un premio inaspettato, che fa onore alla cooperativa, ai nostri soci e rappresenta un traguardo dal quale partire per migliorarci ulteriormente e proseguire sulla strada della qualità in un territorio altamente vocato come quello piceno – commenta il presidente di Cantine di Castignano, Omar Traini -. La nostra cooperativa è stata fra le prime ad investire sulla spumantizzazione col metodo Martinotti. Negli anni abbiamo inoltre puntato ad investire nella consulenza e nella formazione attraverso tecnici e agronomi per sostenere i nostri soci”.

Le etichette

Le etichette di Castignano rispecchiano i vini tradizionali delle Marche, come Offida Docg, Rosso Piceno Doc, Terre di Offida Doc, Falerio Doc, tutte denominazioni importanti di questo territorio. Tra le varietà a bacca bianca vengono impiegatePecorino, Passerina, Trebbiano, Verdicchio, mentre per i rossi Montepulciano, Sangiovese, Lacrima e Merlot e vini Igt Marche, realizzati come monovarietali e come blend. Fiore all’occhiello della produzione tra i vini di Castignano è l’Offida DOCG Pecorino Montemisio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata