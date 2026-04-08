Interrail gratis 2026, al via il click day per i 18enni: come funziona e chi può partecipare

Al via oggi il click day per ottenere l’Interrail gratis grazie a DiscoverEU, l’iniziativa dell’Unione europea, all’interno del programma Erasmus+, che permette ai giovani di viaggiare in treno in tutta Europa grazie a un pass gratuito.

Dal 8 al 22 aprile 2026 sarà possibile inviare la propria candidatura online sul Portale europeo per i giovani. Si tratta di un appuntamento molto atteso: migliaia di 18enni potranno ottenere un pass ferroviario gratuito e partire alla scoperta dell’Europa. Per celebrare i 40 anni di Schengen DiscoverEu ha messo infatti a disposizione 40mila pass per viaggiare in tutta Europa. Nella primavera 2026 la Commissione europea e l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) hanno previsto di assegnare un pass di viaggio e carte di sconto per esplorare l’Europa a circa 40mila giovani. Il bilancio previsto per questa tornata di candidature è pari a 23 500 000 euro.

Cos’è DiscoverEU e perché offre Interrail gratis

DiscoverEU è un’azione del programma Erasmus+ che consente ai giovani di viaggiare e scoprire il patrimonio culturale europeo, incontrando coetanei di altri Paesi e vivendo un’esperienza formativa unica. Il progetto prevede l’assegnazione di un pass Interrail gratuito, che permette di spostarsi principalmente in treno, una scelta legata anche alla sostenibilità ambientale. Oltre al viaggio, i vincitori ricevono anche una carta di sconto DiscoverEU per alloggi, attività culturali, trasporti locali e altri servizi.

Oggi il click day: date e come partecipare

Il cosiddetto “click day” coincide con la finestra temporale in cui è possibile candidarsi:

Apertura: 8 aprile 2026

8 aprile 2026 Chiusura: 22 aprile 2026

22 aprile 2026 Orario: dalle 12:00 alle 12:00 (ora di Bruxelles)

Per partecipare è necessario compilare un modulo online e, nella maggior parte dei casi, rispondere a un quiz di selezione, su questa pagina del portale youtheuropa.eu. Il click day DiscoverEU è una grande opportunità per viaggiare gratis in Europa, ma anche un’occasione per sviluppare autonomia, competenze e una maggiore consapevolezza europea. Ogni tornata registra un numero elevato di candidature, quindi partecipare subito all’apertura è fondamentale per non perdere questa occasione.

Requisiti: chi può ottenere l’Interrail gratis

Per candidarsi al bando 2026 bisogna rispettare alcuni requisiti fondamentali e partecipare a un quiz, ecco i requisiti:

avere 18 anni (nati tra 1° luglio 2007 e 30 giugno 2008)

(nati tra 1° luglio 2007 e 30 giugno 2008) essere cittadini o residenti in uno dei Paesi UE o associati a Erasmus+

inserire un documento valido nel modulo online

accettare le condizioni di partecipazione

Quanto dura il viaggio con DiscoverEU

Il pass consente di visitare più Paesi europei, con ampia flessibilità nella pianificazione dell’itinerario. Si può partecipare da soli o con un gruppo di massimo 4 amici, i quali, per fare domanda dovranno utilizzare lo stesso codice della prima candidatura. Chi verrà selezionato/a potrà viaggiare per un massimo di 7 giorni nell’arco di un mese al massimo nel periodo di viaggio compreso tra il 1º luglio 2026 e il 30 settembre 2027.

Chi viene selezionato potrà viaggiare:

fino a 7 giorni di viaggio effettivo

entro un periodo massimo di 1 mese

tra luglio 2026 e settembre 2027

Cosa è incluso (e cosa no)

Il programma copre il pass ferroviario, ma è importante sapere che sono inclusi viaggi in treno e sconti su varie attività, ma non sono inclusi alloggi, pasti e spese personali.