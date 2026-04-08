Interrail gratis 2026, al via il click day per i 18enni: come funziona e chi può partecipare

Al via oggi il click day per ottenere l’Interrail gratis grazie a DiscoverEU, l’iniziativa dell’Unione europea, all’interno del programma Erasmus+, che permette ai giovani di viaggiare in treno in tutta Europa grazie a un pass gratuito.
Dal 8 al 22 aprile 2026 sarà possibile inviare la propria candidatura online sul Portale europeo per i giovani. Si tratta di un appuntamento molto atteso: migliaia di 18enni potranno ottenere un pass ferroviario gratuito e partire alla scoperta dell’Europa. Per celebrare i 40 anni di Schengen DiscoverEu ha messo infatti a disposizione 40mila pass per viaggiare in tutta Europa. Nella primavera 2026 la Commissione europea e l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) hanno previsto di assegnare un pass di viaggio e carte di sconto per esplorare l’Europa a circa 40mila giovani. Il bilancio previsto per questa tornata di candidature è pari a 23 500 000 euro.
Cos’è DiscoverEU e perché offre Interrail gratis
DiscoverEU è un’azione del programma Erasmus+ che consente ai giovani di viaggiare e scoprire il patrimonio culturale europeo, incontrando coetanei di altri Paesi e vivendo un’esperienza formativa unica. Il progetto prevede l’assegnazione di un pass Interrail gratuito, che permette di spostarsi principalmente in treno, una scelta legata anche alla sostenibilità ambientale. Oltre al viaggio, i vincitori ricevono anche una carta di sconto DiscoverEU per alloggi, attività culturali, trasporti locali e altri servizi.
Oggi il click day: date e come partecipare
Il cosiddetto “click day” coincide con la finestra temporale in cui è possibile candidarsi:
- Apertura: 8 aprile 2026
- Chiusura: 22 aprile 2026
- Orario: dalle 12:00 alle 12:00 (ora di Bruxelles)
Per partecipare è necessario compilare un modulo online e, nella maggior parte dei casi, rispondere a un quiz di selezione, su questa pagina del portale youtheuropa.eu. Il click day DiscoverEU è una grande opportunità per viaggiare gratis in Europa, ma anche un’occasione per sviluppare autonomia, competenze e una maggiore consapevolezza europea. Ogni tornata registra un numero elevato di candidature, quindi partecipare subito all’apertura è fondamentale per non perdere questa occasione.
Requisiti: chi può ottenere l’Interrail gratis
Per candidarsi al bando 2026 bisogna rispettare alcuni requisiti fondamentali e partecipare a un quiz, ecco i requisiti:
- avere 18 anni (nati tra 1° luglio 2007 e 30 giugno 2008)
- essere cittadini o residenti in uno dei Paesi UE o associati a Erasmus+
- inserire un documento valido nel modulo online
- accettare le condizioni di partecipazione
Quanto dura il viaggio con DiscoverEU
Il pass consente di visitare più Paesi europei, con ampia flessibilità nella pianificazione dell’itinerario. Si può partecipare da soli o con un gruppo di massimo 4 amici, i quali, per fare domanda dovranno utilizzare lo stesso codice della prima candidatura. Chi verrà selezionato/a potrà viaggiare per un massimo di 7 giorni nell’arco di un mese al massimo nel periodo di viaggio compreso tra il 1º luglio 2026 e il 30 settembre 2027.
Chi viene selezionato potrà viaggiare:
- fino a 7 giorni di viaggio effettivo
- entro un periodo massimo di 1 mese
- tra luglio 2026 e settembre 2027
Cosa è incluso (e cosa no)
Il programma copre il pass ferroviario, ma è importante sapere che sono inclusi viaggi in treno e sconti su varie attività, ma non sono inclusi alloggi, pasti e spese personali.