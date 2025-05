Lo dice a LaPresse il direttore di Confcommercio Marche, Massimiliano Polacco: "Le prenotazioni stanno andando molto bene"

“Il Primo maggio nelle Marche è andato molto bene. Sia sul mare che nell’interno”. Lo dice a LaPresse il direttore regionale delle Marche di Confcommercio, Massimiliano Polacco, che aggiunge: “Questo è stato sia un avvio di stagione che un anticipo, perché molte persone vengono a vedere dove passeranno le vacanze estive”.

Chi sceglie le Marche per le vacanze

“I turisti vogliono vedere le Marche, perché sono un territorio molto accessibile, sicuro e vicino alle zone di maggior transito“. Complice le belle giornate con temperature più che favorevoli, il richiamo, iniziato dalla Pasqua, è sbocciato durante questo ultimo lungo ponte. Dall’Italia sono tanti i turisti proventi da Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Lombardia. Numerosi anche i gruppi.

Il mare

Per chi ha scelto il mare, come successo a Civitanova Marche (Macerata) e per la Riviera del Conero (Ancona), i turisti provengono da “Toscana, Puglia, Lombardia, Piemonte e Veneto. Uguale per il litorale di Pesaro. Nella zona di Cupra Marittima (Ascoli Piceno) abbiamo importanti presenze da Abruzzo e Lazio. Sono venuti da noi a Pasqua e per il 25 aprile, dove si è segnato il tutto esaurito. Una presenza forte, che prosegue anche in queste ore con un +20% rispetto allo stesso periodo del 2024“. Ma non manca la presenza estera in zone come “Senigallia (Ancona), con persone provenienti da Svizzera, Germania e Austria“, prosegue Polacco.

L’entroterra e le città d’arte

Spostandosi Poi nell’entroterra, “Urbino è meta fissa per quanto riguarda gli itinerari culturali”. La scelta del “mare sta dando risultati molto positivi. Per l’entroterra, soprattutto nella zona dei Monti Sibillini, vediamo una presenza forte di cittadini dall’Umbria, Toscana e Lazio. Oltre ai flussi interni dalle Marche. Stiamo diventando una bella meta“.

Le previsioni per l’estate

“Le Marche attraggono turisti da tutta Italia, ma molto anche dall’estero. La stagione, viste le premesse, sarà molto interessante. Ci auguriamo possa essere superiore a quella dello scorso anno. Le prenotazioni stanno andando molto bene – conclude il direttore di Confcommercio Marche -. Ribadisco, per ora in questi giorni, globalmente a livello regionale, siamo a +20% rispetto al 2024″.

