E' arrivato oggi alle 19.10 alla stazione dorica il mezzo che in 10 ore collega 3 paesi senza nessun cambio, il collegamento sarà attivo fino al 5 ottobre

È arrivato oggi, giovedì 17 aprile 2025, alle ore 19.10 alla stazione ferroviaria di Ancona, il primo treno Railjet proveniente da Monaco di Baviera, inaugurando ufficialmente il nuovo collegamento ferroviario turistico internazionale organizzato dalla compagnia tedesca DB Bahn, in collaborazione con ÖBB, Regione Marche e Trenord. L’arrivo del convoglio ha dato il via a un evento inaugurale alla presenza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, dell’assessore regionale ai Trasporti Goffredo Brandoni, dell’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli, dell’amministratore delegato di Trenord Andrea Severini, e dei vertici di DB Bahn e ÖBB tra cui Marco Monaco, responsabile marketing DB Bahn Italia, insieme ai sindaci dei Comuni interessati dal passaggio del nuovo servizio.

La nuova tratta Monaco di Baviera – Ancona

La nuova tratta Monaco di Baviera – Ancona è attiva da oggi al 5 ottobre 2025. Il servizio prevede fermate anche a Pesaro e Senigallia, prima di raggiungere il capoluogo marchigiano. “Il collegamento Ancona- Monaco rappresenta una straordinaria occasione per aumentare la visibilità delle Marche in Europa e una svolta significativa per la mobilità turistica e l’internazionalizzazione. – ha dichiarato il presidente Acquaroli –. È un passo concreto verso l’integrazione della nostra regione nelle principali reti di mobilità europea, con importanti ricadute economiche per il turismo e l’indotto”. “Sono molto soddisfatto – ha aggiunto l’assessore Brandoni – per essere riusciti a raggiungere questo risultato a cui tenevamo particolarmente perché convinti del suo valore per le Marche. I viaggi saranno giornalieri e abbiamo accolto con piacere l’idea che i collegamenti ferroviari saranno operativi per un periodo più lungo rispetto al passato, dal 17 aprile al 5 ottobre, e non solo durante l’estate”.

“Trenord ha l’occasione di arricchire ulteriormente la partnership con DB – ha sottolineato Severini -. Dopo aver vinto la gara per svolgere fino al 2032 la gestione del servizio in Italia con macchinisti e capitreno, oggi si estende lungo la dorsale adriatica fino ad Ancona. Trenord è la seconda impresa ferroviaria in Italia, che, oltre all’esercizio in Lombardia, vanta una importante esperienza nel transfrontaliero con la Svizzera, dove, con SBB-FFS attraverso la società TILO, gestisce il servizio tra Lombardia e Ticino“.

“Siamo entusiasti di poter ampliare ulteriormente la nostra tratta in arrivo da Monaco di Baviera – ha commentato l’AD DB Bahn Italia e direttore del traffico internazionale Marco Kampp che non è potuto intervenire di persona ma ha voluto comunque far arrivare il suo saluto -. Alla luce della crescente richiesta da parte dei turisti provenienti da Germania e Austria verso la costa adriatica, abbiamo inoltre deciso di prolungare il servizio stagionale di quasi sei mesi”.

Tre paesi collegati senza nessun cambio

“In questi giorni – ha aggiunto Monaco – è iniziata anche una forte campagna di comunicazione e marketing per questo treno che collegherà 3 paesi senza alcun cambio. Inizia la stagione turistica e siamo lieti di poter offrire ai nostri passeggeri la possibilità di viaggiare a bordo dei nostri nuovi treni DB-ÖBB Railjet”.

Il Railjet 83 parte da Monaco alle 9.34 per arrivare ad Ancona alle 19.10, mentre il Railjet 82 riparte da Ancona alle 11.30 con arrivo previsto a Monaco alle 20.26. L’assessore Brandoni ha ricordato l’integrazione del Railjet con i servizi di trasporto locale. Chi scenderà a Pesaro troverà un collegamento su gomma per Urbino, chi scenderà a Senigallia avrà un collegamento con gli alberghi. Sono previsti anche link da Porto San Giorgio a Fermo, da Varano di Ancona all’Università Politecnica delle Marche e da Ancona Torrette all’ospedale. Il prossimo progetto è un collegamento con la Riviera del Conero per chi scenderà ad Ancona. Questo tipo di treno si distingue per comfort e modernità: 430 posti in classe economica, 86 in prima classe, 16 in business e 3 accessibili per disabili. A bordo, i passeggeri possono usufruire di Wi-Fi gratuito, ristorante, snack bar, aree per bici, sci e snowboard, oltre a distributori automatici e giornali digitali. Il tutto a prezzi accessibili, con tariffe a partire da meno di 50 euro e un tempo di percorrenza inferiore alle 10 ore.

