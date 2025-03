La Regione in questi giorni è presente con gli stand al Salon Mondial du Tourisme e alla Borsa Mediterranea del Turismo

Fine settimana di grande visibilità internazionale per la Regione Marche, protagonista attraverso ATIM – Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche, in contemporanea a due tra le più importanti fiere di settore: il Salon Mondial du Tourisme di Parigi e la Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) di Napoli.

La promozione turistica

“Partecipare a questi due eventi di rilievo in contemporanea – ha dichiarato Marina Santucci, direttrice di ATIM – conferma la forte volontà della Regione Marche di promuovere il nostro territorio in modo capillare, sia sui mercati esteri che su quello nazionale. Parigi rappresenta un bacino turistico strategico per le Marche, con una domanda crescente di esperienze culturali, enogastronomiche e naturalistiche, mentre Napoli è una vetrina fondamentale per rafforzare la nostra presenza sul mercato italiano. Siamo qui per raccontare l’unicità della nostra regione, valorizzando le nostre eccellenze e creando nuove opportunità per il comparto turistico marchigiano”. Con un programma ricco di incontri B2B, degustazioni e presentazioni, la partecipazione alle fiere di Parigi e Napoli conferma l’impegno di ATIM nella promozione delle Marche, con l’obiettivo di attrarre nuovi visitatori e consolidare la presenza della regione sui mercati turistici più rilevanti.

In entrambe le fiere, ha debuttato anche il nuovo videospot promozionale della Regione Marche con il testimonial Gianmarco Tamberi, presentato proprio mercoledì scorso in conferenza stampa dal presidente Francesco Acquaroli e dallo stesso campione marchigiano.

Le Marche al Salon Mondial du Tourisme di Parigi

Dal 13 al 16 marzo, ATIM partecipa al Salon Mondial du Tourisme presso il Paris Expo Porte de Versailles, uno dei principali appuntamenti B2C del panorama turistico europeo. La delegazione marchigiana è composta da otto operatori turistici. A Parigi promuoveranno le eccellenze della regione direttamente al pubblico francese, con un’offerta che spazia dal turismo esperienziale alle proposte culturali ed enogastronomiche.

Momento clou della partecipazione marchigiana è lo show-cooking con degustazione di prodotti tipici, in programma oggi, che permetterà ai visitatori di assaporare i sapori autentici delle Marche. La partecipazione a questa fiera rappresenta un’opportunità strategica, anche grazie al collegamento aereo diretto tra Ancona e Parigi, che facilita l’incremento dei flussi turistici dalla Francia, uno dei mercati esteri di riferimento per la regione.

Le Marche alla BMT di Napoli

In contemporanea, dal 13 al 15 marzo, la Regione Marche, sempre tramite ATIM, è presente alla BMT – Borsa Mediterranea del Turismo, giunta alla sua 27ª edizione, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. Con sei operatori turistici marchigiani presenti nello stand della Regione, l’obiettivo è consolidare i rapporti con il mercato turistico del Centro-Sud Italia, intercettando tour operator, agenzie di viaggio e buyer nazionali e internazionali.

Nella giornata inaugurale di giovedì, lo stand delle Marche ha ricevuto la visita del ministro del Turismo Daniela Santanché, che ha portato il suo saluto agli operatori presenti. Sempre ieri, i visitatori hanno potuto assaporare i prodotti tipici marchigiani grazie a una degustazione organizzata da UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco Italiane, che ha riscosso grande successo con specialità come le olive all’ascolana, il ciauscolo, i formaggi locali e i vini marchigiani.

