Da aprile all'autunno un programma denso di appuntamenti e workshop nel verde

Il tempo trascorso nel verde come risorsa per il benessere personale è la formula per la nuova stagione dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, pluripremiati a livello internazionale per il mix unico di giardino botanico e attrazione turistica: un riuscito connubio tra natura, cultura, arte e innovazione.

Il tema scelto per la primavera 2022 è “Regalati del tempo – Il Giardino come luogo di benessere”: il verde ricarica di energia positiva e rigenerante. Dodici ettari e più di 80 paesaggi botanici con piante da tutto il mondo, alcune delle quali esemplari rari, si snodano in posizione panoramica sulle montagne e sulla città di Merano. A forma di anfiteatro naturale, i giardini si estendono su un dislivello di oltre cento metri.

La primavera è la stagione ideale per godere dei tripudi di fioritura che cambiano l’aspetto dei Giardini settimana dopo settimana e dei workshop organizzati dalla primavera all’autunno. Si inizia giovedì 21 aprile con “Canti e racconti in Giardino”: il musicista Markus Prieth e la guida Klaus Cristof accompagneranno gli ospiti in uno speciale tour con canti, suoni e aneddoti divertenti. Esperienza che sarà riproposta anche a ferragosto e in autunno. Tutti i sabati di maggio sarà la volta di “Esperienza dei sensi”: un workshop con guide esperte attraverso gli ambienti botanici in fiore. A giugno, alle ore 9.15, nei sabati del 18 e del 26, e a settembre, nei sabati del 3 e del 10, i Giardini organizzano “Regalati del tempo – Inizia la giornata con energia”, un workshop multisensoriale per affrontare con energia la giornata prendendo consapevolezza del tempo per sé attraverso esercizi per risvegliare i sensi e a prendere forza dalla natura: camminare scalzi su un percorso, respirare consapevolmente, entrare in contatto con superfici diverse. Stessa filosofia al tramonto con il workshop “Regalati del tempo – Lascia che il giorno si concluda” per finire in relax la giornata, venerdì 15 e 22 luglio alle 18.30.

In autunno, “Il tempo in giardino è tempo per me – Laboratorio di decorazioni”: il 24 settembre sarà dedicato al tema del Kokedama, l’arte giapponese che combina natura e design. La giardiniera Judith insegnerà come creare delle eleganti composizioni di piante sospese, senza vaso (i materiali vengono forniti dai Giardini di Castel Trauttmansdorff, mentre i partecipanti dovranno portare con sé forbici/pinze e guanti da giardinaggio). Ad ottobre, giorno 8, sarà la volta del laboratorio di decorazioni “Ghirlande per ogni occasione”: sempre con l’aiuto della giardiniera Judith, ognuno potrà creare la propria ghirlanda con i tanti materiali autunnali messi a disposizione dai Giardini (guanti da giardinaggio, forbici/pinze a carico dei partecipanti). Naturalmente, vi consigliamo di non perdere l’occasione di visitare Castel Trauttmansdorff: un tempo luogo di vacanza invernale della principessa Sissi, oggi sede del Touriseum, il Museo provinciale altoatesino del Turismo che racconta 200 anni di storia del turismo alpino.

