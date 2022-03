Il tema conduttore di questa edizione sarà Ascoltare la Terra

La V edizione del Lonely Planet Ulissefest – La festa del viaggio (www.ulissefest.it) quest’anno si svolgerà dal 15 al 17 luglio a Pesaro, appena nominata Capitale italiana della cultura 2024. , primo festival al mondo dedicato al viaggio firmato da Lonely Planet, è organizzato da EDT che da oltre di 30 anni è partner per l’Italia della casa editrice delle celebri guide di viaggio fondata da Tony e Maureen Wheeler. Il tema conduttore di questa edizione sarà Ascoltare la Terra: saper cogliere i segnali che ci trasmette, imparare a conoscerla, rispettarla, amarla, essere consapevoli

dell’impatto e del valore che ha su di essa ogni nostro viaggio, contribuire a valorizzare i luoghi, le tradizioni e immergersi nella magia della sua infinita diversità, anche attraverso i racconti degli ospiti che si alterneranno sul palco. E il tema di questa edizione si esprime anche attraverso l’illustrazione dell’artista taiwanese Whooly Chen scelta come manifesto di questa edizione dove opere dell’uomo e natura creano un mondo fantastico.

Il Festival si articola in tre intense giornate di incontri, reading, spettacoli, concerti, film e workshop che animeranno il centro storico, a partire da Piazza del Popolo e

con una significativa presenza sul lungomare, dove ci sarà occasione di incontrare gli ospiti nel corso di colazioni, aperitivi e feste sulla spiaggia. Come in passato, anche quest’anno sui palchi dell’ si alterneranno scrittori e artisti, fotoreporter e giornalisti, blogger, musicisti e viaggiatori di professione, confermando la trasversalità delle tematiche legate al viaggio capacidi permeare tutti gli ambiti della cultura. Ulissefest vuole essere l’occasione per riflettere sul mondo, andare oltre i nostri confini, non solo geografici.

Guerre e pandemia, in questi due anni terribili, hanno cambiato non solo il mondo dei viaggi ma anche le nostre vite e ci hanno costretto a riflettere su quanto viaggiare sia allo stesso tempo un privilegio e un elemento fondamentale della nostra cultura. E quanto limitante sia la mancanza di questa libertà, quando ne siamo privati. Forse oggi il maggior deterrente a viaggiare è la nostra paura, eppure continuiamo a credere nei benefici del viaggio, nei contatti che sviluppiamo e nei frutti della conoscenza che raccogliamo. Nel proprio diario Edgar Allan Poe, annotava quelli che a suo modo di vedere erano gli elementi più importanti per una vita felice: l’amore, la creatività, la mancanza di ambizione e, al primo posto il viaggiare. Ulissefest pone al centro questa esperienza e i mille modi, attraverso sapori, parole, musica, immagini in cui è possibile viverla, intensificarla, conservarla e trasmetterla.

