La capitale slovena ha guadagnato l'ambito riconoscimento dopo essere già stata indicata fra le best destination Lonely Planet

La migliore destinazione europea dell’anno? Su 400 destinazioni in gara, più di mezzo milione di viaggiatori di 182 Paesi ha votato per Lubiana, l’elegante, green, giovane ed ecclettica capitale slovena.

Il titolo di European Best Destination 2022 non è il primo ambito riconoscimento conquistato quest’anno dalla Slovenia: già riconosciuta dalla Lonely Planet tra le Best Destination 2022, il Paese raccoglie oggi i frutti di una politica green, safe e inclusiva che la vede al top non solo in Europa.

Lubiana è una delle capitali più green al mondo, basti pensare che prima di altre città europee ha optato per un centro storico interamente pedonale. L’adozione di strategie eco-sostenibili, la creazione di ampie aree verdi, l’introduzione di servizi di bike-sharing e di trasporto elettrico ne fanno non più “solo” una destinazione di turismo internazionale ma meta per delegazioni di consulenti ambientali, sindaci e urbanisti che la visitano per comprenderne il miracolo verde.

È una città per anime curiose e avventurose, Lubiana, per viaggiatori desiderosi di cultura, arte, intrattenimento e verde. Un mix di culture slave e mitteleuropee che ne hanno forgiato la ricca offerta cultuale e artistica che trova il suo clou in un centro storico verdissimo, dove si alternano palazzi in stile Liberty, rinascimentale e medioevale.

La sostenibilità è anche nei piatti (ricordiamo che la Slovenia è stata riconosciuta Regione Europea della Gastronomia 2021). Un consiglio su cosa mangiare a Lubiana? La cucina originale della capitale si basa sulla cultura cosmopolita. Vi consigliamo di assaggiare gli Idrijski žlikrofi z bákalco (gnocchi di farina con salsa) ripieni di patate, cipolle, ciccioli di maiale e condimento, piatto tipico un tempo, apprezzato dai minatori della città di Idrija tra XIX e XX secolo. Sono preparati con una salsa chiamata “bákalca” a base di carne di montone o di lepre, imburrata o con gulasch.

Se siete in cerca di un’esperienza nuova per dormire, a 500 metri dal centro storico trovate il Central, progettato come il primo hotel per la nuova generazione di turisti e viaggiatori: gli “hipsters”. Tra le 90 camere, dieci sono “capsule” per dormire: spazi di vita futuristici, novità assoluta in Slovenia, che offrono agli ospiti un’esperienza “glamping” (glamorous+camping) urbana nel centro di Lubiana. Lo smartphone funge da chiave della camera d’albergo digitale, consente di spostarsi liberamente in albergo e comunicare direttamente con lo staff. Le funzioni tradizionali dell’hotel, dalla reception alla ristorazione sono riunite in un unico team chiamato “Experience Team”, che si prende cura del viaggio olistico degli ospiti in hotel. Le camere non capsule (80) sono luminose e ariose, in stile minimalista e moderno, con carta da parati realizzata esclusivamente per il Central Hotel dall’artista di strada e illustratore Maksim Azarkevič. In nome della sostenibilità, nell’hotel non ci sono bottiglie di plastica e tutte le operazioni cartacee tradizionali sono senza carta. All’arrivo gli ospiti riceveranno una tazza da caffè eco da viaggio e una bottiglia d’acqua portatile, che potranno riempire con caffè e acqua gratuiti, disponibili al settimo piano dell’hotel. Il Rooftop@Central, al 7° piano dell’hotel con splendida vista sul Castello di Lubiana, nei pomeriggi e nelle serate diventa luogo di “co-working” e socializzazione in relax, aperto e disponibile anche per chi non soggiorna in hotel.

