Migranti, Papa Leone XIV: “Tutti siano coinvolti in tutela minori”

Appello di Papa Leone XIV, al termine dell’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro, a pochi giorni dalla Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato che si celebrerà il 27 settembre. “Il mio pensiero va ai migranti e ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili: violenze, torture, sfruttamento. Condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Faccio un appello alla responsabilità di tutti: ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti”, ha dichiarato il Pontefice.

Papa Leone XIV: “Progresso che nega relazione con Dio è dramma umanesimo ateo”

“Alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce il rapporto con Dio, fino a farlo sembrare superfluo, o addirittura come antagonista rispetto alla fede cristiana. E questa lettura ha provocato un cambiamento di sguardo sul mondo da parte dell’uomo contemporaneo, rispetto alle epoche precedenti. Un tale pregiudizio si afferma soprattutto in quella parte della cultura occidentale che ha perso il suo riferimento alla Rivelazione cristiana. Negli umanesimi post-cristiani l’essere umano e Dio vengono erroneamente presentati come rivali: per affermare le sue conoscenze, la sua libertà e il suo progresso, l’uomo dovrebbe emanciparsi da Dio. Alla fine però, negando la relazione con Dio, si perde anche la possibilità di affermare il valore trascendente della persona umana. È il ‘dramma dell’umanesimo ateo’“, ha sottolineato Papa Leone XIV.

“I cristiani non si sognano nemmeno di contrapporre i prodotti dell’ingegno e del coraggio dell’uomo alla potenza di Dio, quasi che la creatura razionale sia rivale del Creatore; al contrario, sono persuasi piuttosto che le vittorie dell’umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno”.

Papa Leone XIV all’udienza generale settimanale in Piazza San Pietro (AP Photo/Alessandra Tarantino)

“Per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l’uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico dev’essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell’uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati”, ha aggiunto il Pontefice. “Nell’adempimento delle vostre attività, difendete sempre la dignità umana, migliorate le condizioni di vita del prossimo e riponete solo in Dio tutta la vostra speranza”, ha esortato il Papa salutando i fedeli di lingua portoghese, mentre ai fedeli di lingua araba il Pontefice ha raccomandato: “Facciamo della nostra scienza e del nostro lavoro un servizio all’uomo e alla sua dignità, e contribuiamo con amore a costruire un mondo migliore per tutti“.