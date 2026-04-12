Ucraina, Papa Leone XIV: "Non venga meno l'attenzione internazionale"

Appello alla comunità internazionale da parte di Papa Leone XIV in merito alla guerra in Ucraina. “Accompagno con più intensa preghiera per quanti soffrono a causa della guerra, in modo particolare per il caro popolo ucraino. La luce di Cristo porti conforto ai cuori afflitti e rafforzi la speranza di pace. Non venga meno l’attenzione della comunità internazionale verso il dramma di questa guerra”, ha detto il pontefice dopo la recita del Regina Coeli parlando ai fedeli affacciato su piazza San Pietro.