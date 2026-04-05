Papa Leone XIV annuncia una veglia per la Pace a San Pietro: “Unitevi a me”

Papa Leone XIV sabato 11 aprile presiederà in piazza San Pietro in Vaticano una veglia per la pace. Lo ha annunciato il Pontefice nel corso del messaggio pasquale dalla Loggia centrale della basilica di San Pietro. “La pace che Gesù ci consegna non è quella che si limita a fare tacere delle armi – ha detto il Papa -, ma quella che tocca e cambia il cuore di ciascuno di noi! Convertiamoci alla pace di Cristo! Facciamo udire il grido di pace che sgorga dal cuore! Per questo, invito tutti a unirsi a me nella veglia di preghiera per la pace che celebreremo qui in piazza san Pietro il prossimo sabato, 11 aprile”.