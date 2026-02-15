Papa Leone XIV a Ostia: “Qui la violenza esiste e sfrutta le persone”

Papa Leone XIV è arrivato a Ostia per visitare la parrocchia Santa Maria Regina Pacis. Ad accogliere il Pontefice all’esterno della chiesa una folla di persone con palloncini e un leone e il numero 14. È stato preparato anche uno striscione: “Cuori, giovani, speranza viva! Ostia c’è!”, si legge nel testo.

” ‘Chiunque odia il proprio fratello è omicida’. Quanto sono vere queste parole! E quando anche a noi succedesse di giudicare gli altri e di disprezzarli, ricordiamoci che il male che vediamo nel mondo ha le sue radici proprio lì, dove il cuore diventa freddo, duro e povero di misericordia”, ha detto Prevost nell’omelia. “Lo si sperimenta anche qui, a Ostia, dove pure, purtroppo, la violenza esiste e ferisce, prendendo piede talvolta tra i giovani e gli adolescenti, magari alimentata dall’uso di sostanze. Oppure ad opera di organizzazioni malavitose, che sfruttano le persone coinvolgendole nei loro crimini e che perseguono interessi iniqui con metodi illegali e immorali”, ha concluso.