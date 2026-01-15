Il Papa scrive a La Repubblica: “La libertà di stampa contribuisce al bene comune”

Papa Leone XIV ha scritto al quotidiano La Repubblica, in occasione del suo cinquantesimo anniversario dalla fondazione. “Quotidianamente avete raccontato mezzo secolo di storia, coltivando il rapporto con i vostri lettori che vi ha portato sin qui. Il vostro è un giornale radicato in tante città, ma che ha in Roma, la diocesi del Papa, un punto di osservazione privilegiato sulle vicende dell’Italia e del mondo, la sua sede principale. Con libertà avete letto le pagine di questi cinquant’anni. E raccontato la storia della Chiesa. E’ questo il senso della libertà di stampa, che pur nella diversità di opinioni, dei punti di vista, delle culture, deve sempre agire con trasparenza, con correttezza, e offrire quella possibilità di confronto che quando non è ostile contribuisce al bene comune e all’unità del genere umano. II dialogo supera così il conflitto e costruisce la pace”. Così il Pontefice in una lettera inviata al direttore e ai giornalisti. “Vi auguro di costruire sempre una comunicazione libera e dialogante, animata dalla ricerca della verità e senza pregiudizi. Buon cinquantesimo anniversario!”, termina la lettera del Pontefice.