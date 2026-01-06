Giubileo, Massucci: "Impegno di 70mila operatori per la sicurezza di 33mln pellegrini"

“Sul fronte della sicurezza, nell’ impegno per il Giubileo va considerato l’insieme istituzionale, il ‘Sistema Paese’, in cui 70 mila operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia Penitenziaria, a cui si è aggiunto l’impegno della Polizia Locale di Roma Capitale, dei sanitari dell’Ares18, del volontariato, hanno garantito la sicurezza di 33 milioni di pellegrini che si sono recati a Roma per prendere parte agli eventi giubilari”. Così il questore di Roma Roberto Massucci nella sala Grandi Eventi della Questura di Roma per il coordinamento per la gestione dell’ordine pubblico per la conclusione del Giubileo della Speranza, con la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro.

“I pellegrini, hanno potuto apprezzare una presenza forze dell’ordine capillare, un controllo esteso anche alle periferie, ma sempre improntato al dialogo – ha aggiunto Massucci – Un piano di sicurezza, che ha riscosso l’apprezzamento delle persone grazie all’approccio gentile delle forze dell’ordine che è stato collante di questo piano della sicurezza”