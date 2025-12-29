Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 29 dicembre 2025

Ultima ora

Papa Leone XIV personaggio dell’anno 2025 per l’Enciclopedia Treccani

Papa Leone XIV personaggio dell’anno 2025 per l’Enciclopedia Treccani
Papa Leone XIV (Foto Vatican Media/LAPresse)
LaPresse
LaPresse

Il suo pontificato improntato alla “sobrietà, misura e ascolto”

Papa Leone XIV è stato scelto come Personaggio dell’anno 2025 dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani per aver improntato il pontificato a valori fondamentali dell’esperienza cristiana, come sobrietà, misura e ascolto, espressione ideale di “una Chiesa povera per i poveri”. “Parsimonioso di presenza e di parole”, come ricorda il Libro dell’anno Treccani 2025, Leone XIV ha scelto di sfumare la propria figura, ridurne la rumorosità, bilanciare posizioni e udienze, sottraendosi con pazienza ai tentativi di collocarlo a destra o a sinistra, tanto sul piano politico quanto su quello teologico.

Leone XIV, primo papa statunitense, primo missionario in senso moderno e primo figlio dell’ordine cui appartenne Martin Lutero, sta applicando la capacità di governo maturata durante la lunga missione in Perù, e si trova ora, da pontefice, a operare in un mondo in cui potenze che ambiscono a tornare “nuovamente grandi” hanno bisogno che altri si rimpiccioliscano nella coscienza dei propri diritti.
In questo scenario segnato da inedite e interconnesse sfide globali, il nuovo Papa è chiamato a stabilire l’ordine delle priorità di un’agenda complessa, tra nodi da sciogliere o da tagliare, in un percorso fatto di scelte selettive, risposte misurate e rinvii ponderati, che non promette consenso facile né immediato a un pontificato impegnato a promuovere una pace “disarmata e disarmante”.

© Riproduzione Riservata