Messa di Natale, in 11mila con Papa Leone XIV: “Economia distorta induce a trattare uomini come merce”

Sorpresa Papa Leone XIV. Il Pontefice prima dell’inizio della messa di Natale è uscito a sorpresa sul sagrato di Piazza San Pietro per salutare i fedeli presenti nonostante la forte pioggia. “Tante grazie per essere qui nonostante questo clima, vogliamo celebrare insieme la festa di Natale. Gesù Cristo che è nato per noi ci porta la pace, ci porta l’amore di Dio. Tanti auguri a tutti voi” ha affermato Prevost. In Basilica ha inizio la veglia.

