Messa di Natale, in 11mila con Papa Leone XIV: “Economia distorta induce a trattare uomini come merce”

Sorpresa Papa Leone XIV. Il Pontefice prima dell’inizio della messa di Natale è uscito a sorpresa sul sagrato di Piazza San Pietro per salutare i fedeli presenti nonostante la forte pioggia. “Tante grazie per essere qui nonostante questo clima, vogliamo celebrare insieme la festa di Natale. Gesù Cristo che è nato per noi ci porta la pace, ci porta l’amore di Dio. Tanti auguri a tutti voi” ha affermato Prevost. In Basilica ha inizio la veglia.
Nel corso dell’omelia della Messa della Notte di Natale Papa Leone XIV ha invitato a proclamare “la gioia del Natale, che è festa della fede, della carità e della speranza. È festa della fede, perché Dio diventa uomo, nascendo dalla Vergine. È festa della carità, perché il dono del Figlio redentore si avvera nella dedizione fraterna. È festa della speranza, perché il bambino Gesù la accende in noi, facendoci messaggeri di pace”. “Con queste virtù nel cuore, senza temere la notte, possiamo andare incontro all’alba del giorno nuovo”, ha aggiunto.
“Davanti alla violenza e alla sopraffazione” Gesù “accende una luce gentile che illumina di salvezza tutti i figli di questo mondo”.
Così Papa Leone XIV nel corso dell’omelia della Messa della Notte di Natale. Il Papa ha rimarcato che “per trovare il Salvatore non bisogna guardare in alto, ma contemplare in basso”.
“Mentre un’economia distorta induce a trattare gli uomini come merce, Dio si fa simile a noi, rivelando l’infinita dignità di ogni persona. Mentre l’uomo vuole diventare Dio per dominare sul prossimo, Dio vuole diventare uomo per liberarci da ogni schiavitù. Ci basterà questo amore, per cambiare la nostra storia?”. Così Papa Leone XIV nel corso dell’omelia della Messa della Notte di Natale in San Pietro. “La risposta – ha detto ancora il Papa – viene appena ci destiamo, come i pastori, da una notte mortale alla luce della vita nascente, contemplando il bambino Gesù. Sopra la stalla di Betlemme, dove Maria e Giuseppe, pieni di stupore, vegliano il Neonato, il cielo stellato diventa ‘una moltitudine dell’esercito celeste’. Sono schiere disarmate e disarmanti, perché cantano la gloria di Dio, della quale la pace è manifestazione in terra: nel cuore di Cristo, infatti, palpita il legame che unisce nell’amore il cielo e la terra, il Creatore e le creature”.
“Sulla terra non c’è spazio per Dio se non c’è spazio per l’uomo: non accogliere l’uno significa non accogliere l’altro. Invece là dove c’è posto per l’uomo, c’è posto per Dio: allora una stalla può diventare più sacra di un tempio e il grembo della Vergine Maria è l’arca della nuova alleanza”. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso dell’omelia della Messa della Notte di Natale.
Gesù “sorprende il mondo” e illumina “di salvezza la nostra notte. Non esiste tenebra che questa stella non rischiari, perché alla sua luce l’intera umanità vede l’aurora di una esistenza nuova ed eterna. È il Natale di Gesù, l’Emmanuele. Nel Figlio fatto uomo, Dio non ci dona qualcosa, ma Sé stesso”. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso dell’omelia della Messa della Notte di Natale.
Sono circa 11mila i presenti in Vaticano per la Messa della Notte di Natale. “Questa sera – fa sapere la sala stampa della Santa Sede – seguono la Santa Messa nella Notte di Natale circa 6000 fedeli nella Basilica di San Pietro, a cui si aggiungono i circa 5000 presenti all’esterno, sulla piazza”.
Papa Leone XIV ha svelato il Bambin Gesù nella Basilica di San Pietro collocato su un piccolo trono davanti all’Altare della Confessione. Prevost ha quindi baciato e incensato il Bambinello.
