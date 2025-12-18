Papa Leone XIV, la sua visita alla mostra in Senato dedicata alla Bibbia di Borso d’Este

Papa Leone XIV ha visitato la mostra sulla Bibbia di Borso d’Este, uno dei capolavori dell’arte della miniatura, nella Biblioteca del Senato. Il Pontefice è stato accolto dal presidente di Palazzo Madama Ignazio La Russa. “È stato un grande onore, un grande momento di raccoglimento per i credenti, ma penso anche per i non credenti per quello che la bianca figura del Papa rappresenta come anelito di amore, di pace, specie in vicinanza del Santissimo Natale”, ha detto La Russa al termine della visita.