Papa Leone XIV al Senato, visita a sorpresa alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este

Papa Leone XIV accolto da Ignazio La Russa al suo arrivo alla Biblioteca del Senato (foto LaPresse/Ronny Gasbarri)
LaPresse
Ad accogliere il Pontefice la seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa

Visita a sorpresa per Papa Leone XIV al Senato. Il Pontefice si è recato nella Biblioteca del Senato della Repubblica ‘Giovanni Spadolini’ in piazza della Minerva a Roma, per una visita privata alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este, uno dei capolavori dell’arte della miniatura. Al suo arrivo, il Santo Padre è stato accolto dal presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa. L’area è presidiata da un cordone di polizia.

