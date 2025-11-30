Papa Leone XIV: "Essere giovani è meraviglioso ma oggi è più difficile trovare un posto nella società"

Papa Leone XIV manda un messaggio ai partecipanti all’Australian Catholic Youth Festival 2025, in corso a Melbourne dal 30 novembre al 2 dicembre. “Essere giovani è un periodo meraviglioso della vita perché c’è così tanto da imparare e sperimentare. Allo stesso tempo, ci sono molte sfide da affrontare mentre si cerca di crescere e maturare il proprio carattere all’interno di un contesto sociale. Trovare il proprio posto nel mondo sembra essere ancora più difficile oggi, poiché le società sono in continuo cambiamento, i valori tradizionali sono spesso disprezzati e la tecnologia, pur contenendo elementi positivi, può anche renderci più isolati gli uni dagli altri”, ha detto Prevost in un videomessaggio.