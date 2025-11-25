Vaticano: “Sesso unisce i coniugi, non si riduce a procreazione”

Il Dicastero della Dottrina della Fede ha diffuso la ‘Nota dottrinale sul valore del matrimonio come unione esclusiva e appartenenza reciproca’ ‘Una Caro. Elogio della monogamia‘, approvata da Papa Leone XIV. “La monogamia non è semplicemente l’opposto della poligamia. – si legge nel testo – È molto di più, e il suo approfondimento permette di concepire il matrimonio in tutta la sua ricchezza e fecondità. La questione è intimamente legata al fine unitivo della sessualità, che non si riduce a garantire la procreazione, ma aiuta l’arricchimento e il rafforzamento dell’unione unica ed esclusiva e del sentimento di appartenenza reciproca”.

Dottrina Fede: “Desiderio malsano sfocia in violenza“

“Chi ama sa che l’altro non può essere un mezzo per risolvere le proprie insoddisfazioni, sa che il proprio vuoto deve essere colmato in altri modi, mai attraverso il dominio dell’altro. Questo è ciò che non accade in tante forme di desiderio malsano che sfociano in varie manifestazioni di violenza esplicita o sottile, di oppressione, di pressione psicologica, di controllo e infine di asfissia“, è un altro passaggio della Nota dottrinale. “Questa mancanza di rispetto e riverenza di fronte alla dignità dell’altro – si legge ancora nel testo – si trova pure in quelle pretese di complementarità dove uno dei due viene obbligato a sviluppare soltanto alcune delle sue possibilità, mentre l’altro trova ampi spazi di espansione personale”.

“Espressioni intime riservate a una sola persona”

Nella nota si specifica che “quando l’attrazione fisica e la possibilità di avere rapporti sessuali si indeboliscono, l’appartenenza reciproca non è destinata alla dissoluzione. L’opzione per l’unione dei due si modifica, si trasforma. Naturalmente, non mancheranno varie espressioni intime di affetto, che comunque sono considerate anche esclusive, in quanto espressioni dell’unica unione matrimoniale, che non potrebbe essere offerta ad altre persone senza sperimentarne un’inadeguatezza. Proprio perché l’esperienza di appartenenza reciproca ed esclusiva si è approfondita e rafforzata nel tempo, ci sono espressioni che sono riservate solo a quella persona con la quale si è scelto di condividere il proprio cuore in modo unico”.