Papa Leone XIV in preghiera sulla tomba di San Francesco: “Essere qui è una benedizione”

Papa Leone XIV è ad Assisi. Il Pontefice, che oggi chiuderà i lavori dell’assemblea generale della Cei, Conferenza Episcopale Italiana, a Santa Maria degli Angeli è giunto al Sacro Convento per un momento di preghiera alla tomba di San Francesco. Sui social i frati hanno postato una foto della piccola chiesa situata all’interno di Santa Maria degli Angeli in cui sono stati preparati fiori bianchi e gialli. Papa Leone XIV successivamente si è spostato alla Basilica di Santa Maria degli Angeli per l’incontro con i Vescovi della Cei – Conferenza Episcopale Italiana, a conclusione dell’81 Assemblea Generale. I frati minori di Assisi, su X, hanno pubblicato le immagini dell’arrivo del Pontefice.

Papa: “Mondo cerca speranza, venire ad Assisi per me benedizione”

“E’ per me una benedizione poter venire oggi in questo luogo sacro“. Lo ha detto Papa Leone pregando sulla tomba di San Francesco di Assisi. Il Pontefice, ricordando gli 800 anni dalla morte del Patrono d’Italia ha sottolineato che questo anniversario cade in un momento in cui “il mondo cerca segni di speranza”.

Frati sacro convento Assisi: “Accogliere Pontefice è grande gioia”

È “stata una grande gioia accogliere il Santo Padre nella Basilica di san Francesco, che da sempre è anche casa sua, perché voluta e nata come basilica papale”. Lo dice a LaPresse Fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione Sacro Convento Assisi, dove questa mattina Papa Leone XIV si è recato per una preghiera sulla tomba di san Francesco.