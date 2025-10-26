Papa Leone XIV: “No a logiche di potere nella Chiesa”

Papa Leone XIV invita a prestare attenzione alle divisioni all’interno della Chiesa e della Comunità cristiana, che possono trasformarla in un luogo “giudicante ed escludente”, nel corso dell’omelia per il Giubileo delle Équipe Sinodali e organi di partecipazione in Vaticano. Il Pontefice ha ricordato che “nella Chiesa, le relazioni non rispondono alle logiche del potere ma a quelle dell’amore. Le prime – per ricordare un monito costante di Papa Francesco – sono logiche ‘mondane’, mentre nella Comunità cristiana il primato riguarda la vita spirituale, che ci fa scoprire di essere tutti figli di Dio, fratelli tra di noi, chiamati a servirci gli uni gli altri”.

Leone XIV: “Nessuno possiede la verità tutta intera”

“Regola suprema, nella Chiesa, è l’amore: nessuno è chiamato a comandare, tutti sono chiamati a servire; nessuno deve imporre le proprie idee, tutti dobbiamo reciprocamente ascoltarci; nessuno è escluso, tutti siamo chiamati a partecipare; nessuno possiede la verità tutta intera, tutti dobbiamo umilmente cercarla, e cercarla insieme”, ha detto ancora il Santo Padre nella sua omelia.

Il Papa: “Deporre clericalismo e vanagloria”

All’interno della chiesa occorre “deporre clericalismo e vanagloria”, ha ancora evidenziato Leone XIV. “Le équipe sinodali e gli organi di partecipazione sono immagine di questa Chiesa che vive nella comunione. E oggi vorrei esortarvi: nell’ascolto dello Spirito, nel dialogo, nella fraternità e nella parresìa, aiutateci a comprendere che, nella Chiesa, prima di ogni differenza di genere e di ruolo, siamo chiamati a camminare insieme alla ricerca di Dio, deponendo il clericalismo e la vanagloria, per rivestirci dei sentimenti di Cristo; aiutateci ad allargare lo spazio ecclesiale perché esso diventi collegiale e accogliente”, ha affermato.