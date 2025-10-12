Gaza, Papa Leone XIV: "Scintilla di speranza in Terra Santa, si prosegua verso uno pace giusta"

Papa Leone XIV accoglie con favore l’accordo tra Israele e Hamas che ha portato al cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. “Negli ultimi giorni, l’accordo sull’inizio del processo di pace ha regalato una scintilla di speranza in Terra Santa. Incoraggio le parti coinvolte a proseguire con coraggio il percorso tracciato verso una pace giusta, duratura e rispettosa delle legittime aspirazioni del popolo israeliano e del popolo palestinese“, ha detto il Pontefice durante l’Angelus in piazza San Pietro. “Due anni di conflitto hanno lasciato ovunque morte e macerie soprattutto nel cuore di chi ha perso brutalmente figli, genitori, amici, ogni cosa. Con tutta la Chiesa sono vicino al vostro immenso dolore”, ha aggiunto Prevost. “A Dio chiediamo di aiutarci a riscoprire che l’altro non è un nemico ma un fratello a cui guardare per offrire la speranza della riconciliazione”.