Papa Leone XIV ringrazia i fedeli per gli auguri: "Sembra che sappiate: oggi compio 70 anni"

“Carissimi, sembra che sappiate: oggi compio 70 anni“. Lo ha detto Papa Leone XIV salutando i fedeli giunti in piazza San Pietro per l’Angelus. Numerosi sono infatti gli striscioni con gli auguri di buon compleanno per il pontefice portati dai pellegrini, che hanno gioito per il Santo Padre anche con cori, applausi e palloncini. “Rendo grazie al Signore, ai miei genitori e ringrazio quanti hanno avuto un ricordo nella preghiera. Tante grazie a tutti! Grazie e buona domenica!”, ha aggiunto Prevost.