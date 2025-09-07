Vaticano, già 12mila persone a San Pietro per canonizzazione Acutis e Frassati

Migliaia e migliaia di persone, sin dalle prime ore della mattina, della sono in fila in Vaticano per partecipare alla cerimonia di canonizzazione dei Beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati che sarà presieduta questa mattina da Papa Leone XIV in Piazza San Pietro. L’allestimento del dispositivo è iniziato già nel corso delle ore notturne, per far sì che dalle prime ore della mattina tutto fosse pronto per accogliere i pellegrini ha consentito alle sei di questa mattina di aprire i varchi. Poco dopo le ore 7:00, oltre 12.000 persone erano già entrate a Piazza San Pietro dopo aver superato i controlli effettuati dalle forze di polizia .