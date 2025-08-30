Papa Leone XIV riceve il presidente dello Zimbabwe: le immagini del colloquio

Papa Leone XIV ha incontrato il presidente dello Zimbabwe Emmerson Dambudzo Mnangagwa, nel Palazzo Apostolico in Vaticano. I due hanno discusso della situazione politica e socioeconomica dello Zimbabwe e della collaborazione con la Chiesa locale nei settori dell’istruzione e della sanità. Hanno inoltre scambiato opinioni su questioni regionali, sottolineando l’importanza di promuovere il multilateralismo, il dialogo e la cooperazione tra le nazioni.

Mnangagwa ha poi incontrato il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato del Vaticano, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali