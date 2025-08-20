Papa Leone XIV: “Venerdì 22 agosto digiuno e preghiera per la pace”

Una giornata di digiuno e preghiera per la pace e la giustizia il prossimo 22 agosto. Questo l’appello di Papa Leone XIV al termine dell’udienza generale del mercoledì in Vaticano.

“Mentre la nostra terra continua ad essere ferita da guerre in Terra Santa – ha detto Prevost -, in Ucraina e in molte altre regioni del mondo, invito tutti i fedeli a vivere la giornata del 22 agosto in digiuno e in preghiera, supplicando il Signore che ci conceda pace e giustizia, e che asciughi le lacrime di coloro che soffrono a causa dei conflitti armati in corso”. Una scelta, a cui subito ha aderito la Cei, Conferenza Episcopale Italiana, che coincide con il giorno in cui si celebra la memoria della Beata Vergine Maria Regina.

Un tassello che il Pontefice aggiunge al suo lavoro per mettere fine alla ‘Terza Guerra Mondiale a pezzi’, una costante di questi suoi primi 100 giorni di Pontificato, e per costruire un futuro senza più conflitti.

E proprio sul futuro, da costruire sulla base del perdono, Prevost ha riflettuto nel corso della sua catechesi: “Perdonare non significa negare il male, ma impedirgli di generare altro male. Non è dire che non è successo nulla, ma fare tutto il possibile perché non sia il rancore a decidere il futuro”.

Da qui l’esortazione: “Chiediamo oggi la grazia di saper perdonare, anche quando non ci sentiamo compresi, anche quando ci sentiamo abbandonati – ha aggiunto Papa Leone -. Perché è proprio in quelle ore che l’amore può giungere al suo vertice”. Insomma il cristiano chiamato “ad amare e perdonare” deve essere “un messaggero di pace nel mondo”.

Se da un lato Leone continua a tessere la sua tela della pace, dall’altro sembra essere anche molto attivo nell’organizzazione dei suoi primi viaggi da Papa. E se per la tappa di Nicea si attende solo l’ufficialità della data, oggi il cardinale Bechara Rai, patriarca della Chiesa cattolica maronita che conta 3,5 milioni di fedeli, al canale televisivo Al Arabiya ha annunciato che il Pontefice ha in programma “entro dicembre” una visita in Libano. Il Patriarca non si è sbilanciato su una data, ma ha assicurato che “i preparativi sono già in corso”.