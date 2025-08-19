Leone XIV, il padre partecipò allo sbarco in Normandia: era nei Marines

Louis Marius Prevost, il padre di Papa Leone XIV, prestò servizio come ufficiale della U.S. Navy, la Marina degli Stati Uniti, durante la Seconda guerra mondiale, partecipando il 6 giugno 1944 al D-Day, lo sbarco in Normandia. Lo rivela l’emittente Tv2000, mostrando le immagini dei documenti custoditi e messi a disposizione dal Nara (National Archives and Records Administration) di St. Louis in Missouri. Il Nara conserva i fascicoli ufficiali personali dei militari statunitensi, tra i quali quello del papà del primo pontefice americano della storia: secondo la documentazione, Prevost senior è entrato in Marina nel 1942 per poi ritirarsi dalla Riserva Navale nel 1956.

“Persona coscienziosa, leale e un onesto lavoratore”

Nel servizio di Vincenzo Grienti per il Tg2000, il telegiornale di Tv2000, vengono ripercorsi gli anni in cui Louis Marius Prevost, nato il 28 luglio 1920, fece domanda per entrare nel programma di addestramento accelerato V-7 della Marina. Tra le referenze quella di padre Murphy, parroco della chiesa di San Tommaso Apostolo di Kimbark Avenue: “È un buon cattolico e un giovane di buon carattere e abitudini stabili”, si legge nella lettera scritta a penna dal religioso. “È persona coscienziosa, leale e un onesto lavoratore”, scriveva invece l’editor-manager dell’Hyde Park Herald, uno dei giornali più antichi della comunità di Chicago. Il papà di Leone XIV frequentò la Midshipmen’s School a New York e il 24 novembre 1943 conseguì il grado di guardiamarina della Riserva Navale degli Stati Uniti.

La lettera dell’editor-manager dell’Hyde Park Herald sul padre di Papa Leone XIV (foto Tv2000)

La carriera militare di Louis Marius Prevost

Il Tg2000 ripercorre la carriera militare di Prevost attraverso il carteggio del National Archives di St. Louis, dal quale è possibile leggere il numero di matricola 310935 dell’ufficiale, che venne assegnato a bordo dell’unità USS LST-286, una nave da sbarco truppe, camion e carri armati. Alla fine del 1943 il guardiamarina Prevost partì per l’Europa per partecipare insieme a migliaia di giovani militari americani, canadesi e britannici allo sbarco in Normandia del giugno ’44 per liberare l’Europa dalla morsa del nazifascismo. Sempre a bordo dell’LST-286, Prevost prese parte anche all’Operazione Dragoon, nel sud della Francia, nell’agosto del ’44. Venne molto apprezzato dai superiori per le sue capacità, per il suo spirito di abnegazione e per il suo senso del dovere e per questo venne promosso tenente di vascello. Tra i documenti mostrati da Tv2000 anche il ‘certificato di soddisfazione di servizio’ conferito il 20 luglio 1946 dal Presidente degli Stati Uniti Harry Truman attraverso James Vincent Forrestal, Segretario della Marina degli Stati Uniti e futuro Segretario alla Difesa Usa. Dopo aver trascorso 15 mesi all’estero il tenente Prevost ritornò negli Stati Uniti. Fu preside del distretto scolastico 167 di Brookwood e della Mount Carmel Elementary School di Chicago oltre che catechista. Il 25 gennaio 1949 sposò Mildred Agnes Martinez con cui ebbe tre figli: John Joseph Prevost, Louis Martin Prevost e Robert Francis Prevost, futuro sacerdote e vescovo salito al soglio pontificio l’8 maggio 2025, esattamente ottant’anni dopo l’8 maggio 1945, considerato “il giorno della vittoria” per via della fine della Seconda guerra mondiale.