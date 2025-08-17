Accesso Archivi

Papa Leone XIV: “Portare nel mondo il fuoco dell’amore e non delle armi”
Papa Leone XIV ad Albano Laziale il 17 agosto 2025 (foto Ap/Riccardo De Luca)
LaPresse

Le parole del Pontefice nell’omelia della Santa Messa celebrata ad Albano Laziale

Il nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV nell’omelia della Santa Messa presso il Santuario di Santa Maria della Rotonda ad Albano Laziale. “La Messa nutre questa decisione. È la decisione di non vivere più per noi stessi, di portare il fuoco nel mondo. Non il fuoco delle armi, e nemmeno quello delle parole che inceneriscono gli altri. No. Ma il fuoco dell’amore, che si abbassa e serve, che oppone all’indifferenza la cura e alla prepotenza la mitezza; il fuoco della bontà, che non costa come gli armamenti, ma gratuitamente rinnova il mondo. Può costare incomprensione, scherno, persino persecuzione, ma non c’è pace più grande di avere in sé la sua fiamma“, queste le parole del Pontefice nel corso della funzione con i poveri assistiti dalla Diocesi e gli operatori della Caritas Diocesana.

