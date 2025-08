Giubileo Giovani, è iniziata la festa dei fedeli a Tor Vergata in attesa dell'arrivo del Papa

E’ iniziata la festa a Tor Vergata in attesa dell’arrivo del Papa per la veglia notturna al Giubileo dei giovani. Canti, balli e fiumi di acqua a lenire il caldo. La spianata è già quasi totalmente piena di giovani e meno giovani provenienti da tutto il mondo. Tutti in qualche modo si sono organizzati per passare la notte, chi ha portato un sacco a pelo, chi un semplice telo dove stendersi.

Dopo cinque giorni la macchina organizzativa tiene benissimo, ovunque punti ristoro, migliaia i volontari che distribuiscono acqua e teli per proteggersi dal sole. Automezzi con idranti e vaporizzatori girano le aree occupate dai fedeli. Sul palco invece si alternano gruppi musicali che scandiscono il ritmo dell’attesa.