Papa Leone XIV, telefonata con Buzz Aldrin in anniversario sbarco sulla Luna

In giornata il pontefice ha visitato la Specola Vaticana

A 56 anni dall’allunaggio dell’Apollo 11 e dallo sbarco sulla Luna di Neil Armstrong e Buzz Aldrin, Papa Leone XIV ha parlato questa sera con l’astronauta Buzz Aldrin. Con lui ha condiviso la memoria di un’impresa storica, testimonianza dell’ingegno umano e, con le parole del Salmo 8, insieme hanno meditato sul mistero della Creazione, la sua grandezza e la sua fragilità. Prima del termine della telefonata, il Papa ha benedetto l’astronauta, la sua famiglia e i suoi collaboratori.

La visita alla Specola Vaticana nell’anniversario dello sbarco sulla Luna

Nella tarda mattinata di oggi, anniversario dell’allunaggio del 1969, dopo la recita dell’Angelus, Papa Leone XIV ha visitato i telescopi e la strumentazione nelle Cupole della Specola Vaticana a Castel Gandolfo. Leone XIV si tratterrà a Castel Gandolfo altri due giorni, fino alla sera di martedì 22 luglio. Lo conferma la Sala stampa della Santa Sede. Oggi dopo l’Angelus il Papa, rivolgendosi ai fedeli in piazza della Libertà a Castel Gandolfo, ha detto: “Fra qualche giorno farò rientro in Vaticano dopo queste due settimane vissute qui a Castel Gandolfo”, ringraziando la comunità di Castel Gandolfo “per l’accoglienza”. Inizialmente il rientro del Papa in Vaticano era atteso nella giornata di oggi.