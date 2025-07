Papa Leone XIV ha celebrato mercoledì mattina la prima ‘Messa per la custodia della creazione’ nel Giardino della Madonnina nel ‘Borgo Laudato Si’ a Castel Gandolfo. “In un mondo che brucia, sia per il surriscaldamento terrestre sia per i conflitti armati”, è ancora “tanto attuale il messaggio di Papa Francesco nelle sue encicliche ‘Laudato si’’ e ‘Fratelli tutti’”, ha detto il Pontefice aggiungendo: “Dobbiamo pregare per le persone che ancora non riconoscono l’urgenza di curare la Casa comune”.