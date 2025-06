Il Pontefice: "La guerra non risolve i problemi, ma li amplifica"

Papa Leone XIV ha lanciato un forte appello alla pace durante la preghiera dell’Angelus in Piazza San Pietro, invitando la diplomazia internazionale a “mettere a tacere le armi”. Dopo un riferimento esplicito alla situazione “allarmante” in Iran, a poche ore dagli attacchi degli Usa contro siti nucleari iraniani, il primo pontefice americano ha sottolineato che “oggi più che mai l’umanità grida e invoca la pace, ed è un grido che esige ragione e non deve essere soffocato”. “Dobbiamo fermare la tragedia della guerra prima che diventi un abisso irreparabile”, ha detto il Papa. “La guerra non risolve i problemi, ma li amplifica e produce ferite nella storia dei popoli che diventano difficili da guarire. La diplomazia deve mettere a tacere le armi”.

